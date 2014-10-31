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سفيرة أمريكية عائدة من غرب إفريقيا تبلغ السلطات بدرجات حرارتها مرتين يوميا

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عادت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سامانتا باور، إلى نيويورك، الخميس، بعد زيارة قصيرة إلى منطقة غرب إفريقيا التي تفشى فيها فيروس «إيبولا»، وستبلغ سلطات الصحة في ولاية نيويورك، بدرجات حرارتها مرتين يوميا على مدار العشرين يوما المقبلة.

وسافرت باور والوفد المرافق لها على متن طائرة تابعة للحكومة الأمريكية ولم يتصلوا بأي مريض بـ«إيبولا» اثناء زيارتهم لسيراليون وغينيا وليبيريا البلدان الثلاثة الأكثر تأثرا بالفيروس، الذي قتل 5 آلاف شخص حتى الآن.

وعند وصولها إلى مطار جون كنيدي في نيويورك قام ضباط الجمارك وحماية الحدود بقياس درجات حرارة باور، وأجابت على عدة أسئلة بشأن صحتها وما إذا كانت قد خالطت أي شخص مصاب بـ«إيبولا».

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