أستراليا ترفع العقوبات عن فيجي

ذكرت وزيرة الخارجية الأسترالية، جولي بيشوب، الجمعة، أن بلادها رفعت عقوباتها المفروضة على فيجي، وذلك في مستهل زيارة لها إلى فيجي في أعقاب أول انتخابات تشهدها الجزيرة منذ انقلاب عسكري قبل 8 أعوام.

وقالت بيشوب إنها ستلتقي بزعيم الانقلاب ورئيس الوزراء المنتخب حديثا، فوريك فرانك باينيماراما، وأعضاء مجلس وزرائه خلال زيارتها، التي تستغرق يومين في سوفا، وأضافت: «تظهر زيارتي التزام الحكومة الأسترالية بأخذ علاقتنا مع فيجي إلى منطقة جديدة من الشراكة والرخاء».

كانت أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة قد فرضوا عقوبات على فيجي التي يقطنها نحو 900 ألف شخص بعدما استحوذ باينيماراما على السلطة، في انقلاب 2006.

وأدى باينيماراما القسم رئيسا للوزراء بعدما فاز حزبه «فيجي أولا» بنحو 60% من الأصوات، في 17 سبتمبر، واعترف مراقبون دوليون بالانتخابات.