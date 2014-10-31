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داعش تفجر جسراً للقطارات شمال غربي بيجي

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داعش تفجر جسراً للقطارات شمال غربي بيجي داعش تفجر جسراً للقطارات شمال غربي بيجي

أرشيفية

أفادت مصادر أمنية عراقية، أن عناصر تنظيم داعش المعروف إعلاميا باسم داعش، فجروا الجمعة، جسراً لمرور القطارات العراقية في أحد المناطق شمال غربي مدينة بيجي.

وقالت المصادر “إن عناصر داعش فجرت الجمعة جسر لمرور القطارات العراقية بين مدينة صلاح الدين وبيجي عند منطقة الفتحة شمال غربي المدينة “.

ومن جهة أخرى، أعلن اللواء حمد نامس قائد شرطة صلاح الدين، عن إعادة افتتاح مركز شرطة بيجي في قرية الحجاج والتحاق أعداد كبيرة من الشرطة إلى مواقعهم بعد إتمام تحريرها من المسلحين”.

وأوضح في تصريح صحفي ” إن القوات العراقية قتلت ثلاثة قناصين من داعش في قرية المزرعة، كما قامت القوات العراقية برفع العلم العراقي في جامع الفتاح أكبر مساجد بيجي بعد إتمام تحريرها من المسلحين”.

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