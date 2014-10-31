أخبار عاجلة

عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إزالة 25 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالغربية

Google+ Print
إزالة 25 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالغربية إزالة 25 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالغربية

إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية 

شنت مديرية أمن الغربية بالتنسيق مع الأجهزة الإدارية حملة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية ومنافع نهر النيل والرى والصرف وأملاك الدولة على مدن ومراكز كفر الزيات والمحلة وقطور وسمنود وزفتى.

وأسفرت الحملة عن إزالة 25 حالة تعد منها 3 حالات على منافع الرى والصرف بمركز بسيون ، 3 حالات على منافع الرى والصرف بقرية الراهبين مركز سمنود ، و5 حالات على أملاك الوحدات محلية مركز كفر الزيات ، 3 حالات على أملاك الوحدات المحلية بمركز زفتى.

كما تم إزالة 6 حالات بدائرة مركز المحلة ، و3 حالات بمركز قطور ، وحالتين على منافع الرى بمركز المحلة.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا