إزالة 25 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالغربية

شنت مديرية أمن الغربية بالتنسيق مع الأجهزة الإدارية حملة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية ومنافع نهر النيل والرى والصرف وأملاك الدولة على مدن ومراكز كفر الزيات والمحلة وقطور وسمنود وزفتى.

وأسفرت الحملة عن إزالة 25 حالة تعد منها 3 حالات على منافع الرى والصرف بمركز بسيون ، 3 حالات على منافع الرى والصرف بقرية الراهبين مركز سمنود ، و5 حالات على أملاك الوحدات محلية مركز كفر الزيات ، 3 حالات على أملاك الوحدات المحلية بمركز زفتى.

كما تم إزالة 6 حالات بدائرة مركز المحلة ، و3 حالات بمركز قطور ، وحالتين على منافع الرى بمركز المحلة.

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