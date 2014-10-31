رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال: هناك احتمالات لخرق التهدئة مع غزة

كشف رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال بيني غانتس، عن وجود احتمالات لخرق التهدئة مع قطاع غزة.

ونقل راديو «صوت إسرائيل»، الجمعة، عن غانتس قوله، خلال حفل أقيم لتكريم قادة القوات التي قاتلت في العدوان الأخير على قطاع غزة: إن «هناك احتمالات أن يتم خرق الهدوء في جنوب إسرائيل في أي لحظة، غير أن الجيش لا يزال العين الساهرة لإسرائيل على جميع الجبهات».

وأضاف أن «الجيش على أتم الاستعداد للقيام بأي مهمة ستلقى على عاتقه من أجل الدفاع عن إسرائيل»، معتبرًا أن المعركة الأخيرة في قطاع غزة كانت من «أعقد الحملات العسكرية التي قام بها الجيش خلال السنوات الأخيرة».