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وزير الآثار يدرس إنارة المتحف الآتوني في المنيا بالطاقة الشمسية

  • مصر
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أعلن الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، عن بحث إنارة المتحف الاتوني على الضفة الشرقية لنهر النيل بمدينة المنيا بالطاقة الشمسية بهدف توفير الطاقة الكهربائية.

جاء ذلك خلال قيام الوزير يرافقه المحافظ اللواء صلاح الدين زيادة بمتابعة ما تم إنجازه من أعمال بالمتحف، حيث تم إنجاز المرحلة الأولى بنسبة 100% والثانية بنسبة 95%، وجاري العمل بالمرحلة الثالثة.

كما تفقد الوزير مركز الزوار بمنطقة تل العمارنه والذي بلغت تكلفته 35 مليون جنيه، ويتكون من طابقين يضم الطابق الأول ماكيت كامل لأحد المنازل الفرعونية، أما الطابق الثاني فيضم نموذج متكامل لمنطقة تل العمارنة، وكذلك شرح تفصيلي حول المناطق الأثرية بالمنطقة.

كما تابع الوزير والمحافظ الأعمال التي تم الانتهاء منها بالمرسي السياحي لمنطقة تل العمارنة بتكلفة 2 مليون جنيه، ويخدم المرسى بواخر الرحلات النيلية الطويلة «القاهرة – أسوان»، حيث أعلن المحافظ عن افتتاح المرسي السياحي ومركز الزوار مطلع العام الجديد.

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