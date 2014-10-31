محافظ قنا يتفقد مخرات السيول استعدادًا للموسم الشتوي الجديد

قام اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، بجولة تفقدية لمخرات السيول بالمحافظة شملت مركزي قوص وقنا، وذلك ضمن استعدادات المحافظة للموسم الشتوي الجديد.

بدأ الهجان جولته بمركز قوص حيث تفقد مخر سيل حجازة والبالغ طوله 2 كم فى اتجاه ترعة حجازة والتي يبلغ طولها 22 كم تقريبا ثم إلى ترعة الكلابية ثم إلى النيل، وفي مركز قنا تفقد الهجان مخري سيل كرم عمران والبالغ طوله 6 كم والمتجه إلى ترعة الكلابية، وكذلك تفقد مخر سيل المعنا والبالغ طوله 6 كم أيضا.

وأعطي الهجان تعليماته لمديرية الري والوحدات المحلية بالتأكد من خلو المجارى المائية المعدة لاستقبال السيول من العوائق وسلامة جسورها وطرقها وإزالة أي رواسب ومخلفات وحشائش تعترض مجاري مخرات السيول بسبب عمليات النحر التي تمت نتيجة سيول العام الماضي، وتم التنبيه على مراكز الصيانة بالوحدات المحلية بتجهيز المعدات اللازمة لذلك والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.