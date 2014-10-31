حبس 10 وإخلاء سبيل 3 من طلاب «الإخوان» بجامعة المنيا في أحداث «شغب الأربعاء»

قررت نيابة مركز المنيا، حبس 10 طلاب ينتمون للإخوان 15 يوماً، وإخلاء سبيل 3 أخرين بضمان محل إقامتهم، وذلك لاتهامهم بإثارة الشغب والعنف والانتماء لجماعة محظورة، وإتلاف المنشآت بجامعة المنيا.

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض علي 20 من طلاب الإخوان بجامعة المنيا، وتقرر صرف 7 طالبات بعد أخذ تعهد كتابي على أولياء أمورهن بعدم المشاركة فى تظاهرات مناهضة للجيش والشرطة، بعد تحرير المحضر رقم 9596 لسنه 2014 إدارى مركز المنيا.

وكانت قوات الأمن دخلت الحرم الجامعي، عصر الأربعاء، للسيطرة علي أعمال عنف وشغب أمام مكتب الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا.