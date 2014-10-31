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مصرع شخص وإصابة أخر فى حادثى تصادم ببني سويف

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مصرع شخص وإصابة أخر فى حادثى تصادم ببني سويف مصرع شخص وإصابة أخر فى حادثى تصادم ببني سويف

جثة- أرشيفية

لقى شخص مصرعه وأًصيب أخر فى حادثين تصادم منفصلين، بمركز إهناسيا المدينة ببني سويف، وتم نقلهما للمستشفى المركزى مساء اليوم الخميس .

الحادث الأولى وقع بأحد الطرق الفرعية بقرية شاويش التابعة لدائرة المركز، حيث لقى حسنى يوسف عبدالوهاب أحمد (26سنة ـ عاطل) يقيم عزبة العريض، مصرعه، أثر إصطدام دراجه بخارية كان يستقلها بـ«توك توك»، وتم نقله لمستشفي إهناسيا، فى محاولة لإسعافه، إلا أن محاولة أطباء قسم الإستقبال بأت بالفشل وتوفى عقب دخوله بـ15 دقيقة، لإصابته بنزيف داخلى حاد ـ حسب تقرير المستشفي .

أما الحادث الثاني، فوقع أمام عزبة عبدالعال السقا، بطريق «إهناسيا ـ ننا» والذى نتج عنه إصابة محمد عبيد أبوحامد عبيد (22سنة ـ عاطل) اثر إصطدام دراجته البخارية بسيارة أجرة «ميكروباص» وتم نقله للمستشفي مصاباً بكسور وسحاجات فى مناطق متفرقة من الجسم .

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة لإستكمال التحقيق .

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