إنشاء مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ

أكد الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم بناء مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمحافظة كفر الشيخ على مساحة 40 ألف متر، مشيرا إلى وضع أساسها خلال الأيام المقبلة.

ووجه الوزير بحسب بيان صادر، الجمعة، بالاستماع إلى مشاكل طلاب مدرسة المتفوقين، والعمل على إيجاد حلول، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة، من أجل قبول الطلاب بالأقسام المميزة بالجامعات، والحصول على منح بالجامعات الخاصة، مشيرا إلى أن التفوق الدراسي بالجامعة شرط أساسي لاستمرار المنحة طوال سنوات الدراسة.

وناقش «أبوالنصر»، خلال اجتماع مجلس إدارة مدارس المتفوقين، وعقد بمدرسة المتفوقين بالسادس من أكتوبر، عدد من الموضوعات تضمنها جدول الأعمال، منها تطوير المناهج، وتدريب المدرسين، ووحدة مدارس المتفوقين، وتعيين المعلمين الجدد للمدارس الجديدة، مؤكدا على أنه تم استطلاع آراء المعلمين والطلاب بمدرستي المتفوقين في السادس من أكتوبر والمعادي، في الإصدار الأول للمناهج عن طريق online survey، وعقد ورشة عمل شارك فيها أعضاء هيئة تدريس من الجامعات المصرية وأعضاء وحدة مدارس المتفوقين ومدرسي المدرستين.

وانتهت الورشة إلى إصدار النسخة الثانية من المناهج، وتتميز بأنها متكاملة للمواد الدراسية المختلفة، وتقوم على البحث والاستقصاء، ومعدة في إطار التحديات الكبرى لمصر، وقائمة على أساس المشروعات، كما تم التأكيد على أنه إعداد منظومة متكاملة لتقويم الطلاب، تضمن قياس المهارات والجوانب المختلفة لتعلم الطلاب فيما يتعلق بتقييم المشروعات، وتقييم مهاراتهم العملية من خلال اختبارات عملية تجرى في المعامل الدراسية بالمدرسة.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع، إلى إنشاء وحدة خاصة لنظام التعليم stem للعمل على دمج النظام في وزارة التربية والتعليم، وتختص بمتابعة ونقل المهارات والخبرات الخاصة بإعداد المناهج ووضع الامتحانات ومتابعة المشروعات، وتم التأكيد على أنه يتم تدريب المدرسين في المدرستين بشكل متصل طوال العام الدراسي على المناهج والمشروعات وأساليب التقويم والامتحانات، وعقد تدريب خلال الصيف للمدرسين الجدد، لمدة أسبوع للمدرسين الحاليين بالمدرستين من أجل إعداد واختيار مدربين للتدريب TOT.