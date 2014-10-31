الأوقاف تعلن عن مسابقة بين الأئمة للإيفاد فى رمضان ..وبدء التقديم يبدأ 2 نوفمبر

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات الخارجية بوزارة الأوقاف عن موافقة الدكتور مختار على جمعة، على إجراء مسابقة بين أئمة الوزارة للإيفاد خارج البلاد وذلك خلال شهر رمضان القادم للعام الهجرى 1436.

واشترطت الأوقاف فى بيانها أن يكون المتسابق قد أمضى مدة خدمة فعلية لا تقل عن 6 أعوام فى قطاع الدعوة، وأن يكون حاصلًا على مرتبة ممتاز خلال السنتين الآخرتين، أن لا يكون قد ارتكب أى مخالفة لتعليمات الوزارة، أن لا يزيد السنة عن 55 عامًا عند الإعلان عن المسابقة، حسن السير والسلوك سليم البنية ، بالإضافة أن لا يزيد عدد مرات الإيفاد فى شهر رمضان عن ثلاث مرات خلال مدة خدمته الفعلية.

تقدم الطلبات عن طريق المديريات التابع لها المتقدمون، أو باليد للإدارة العامة للعلاقات الخارجية اعتبارًا من 2 نوفمبر 2014، ولمدة 30 يومًا على أن ترد الطلبات للإدارة من المديريات فى موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ الإعلان .