بالصور… محافظ قنا يتفقد الاستعدادات لمواجهة السيول بالموسم الشتوي الجديد‎

قام عبد الحميد الهجان محافظ قنا بجولة تفقدية لمخرات السيول بالمحافظة شملت مركزي قوص وقنا وذلك ضمن استعدادات المحافظة لموسم الشتوي

> الجديد صحبه فيها عدد من القيادات التنفيذية و المسئولة عن هذا الملف .

بدأ الهجان جولته بمركز قوص تفقد فيه مخر سيل حجازة و البالغ طوله 2 كم و140 م فى اتجاه ترعة حجازة لتصريف مياه السيل فيها والتي يبلغ طولها 22 كم تقريبا ثم الي ترعة الكلابية ثم الي النيل وفي مركز قنا تفقد الهجان مخري سيل كرم عمران والبالغ طوله 6 كم والمتجه إلي ترعة الكلابية ليصرف ماؤه فيها متجها إلي مخر سيل المعنا ثم إلي النيل بالإضافة إلي ذلك تفقد أحوال مخر سيل قنا ( المعنا ) والبالغ طوله 6كم أيضا.

أعطي الهجان تعليماته لمديرية الري و الوحدات المحلية المعنيه التأكد من خلو المجارى المائية المعدة لاستقبال السيول من العوائق وسلامة جسورها وطرقها و إزالة أي رواسب ومخلفات و حشائش تعترض مجاري مخرات السيول بسبب عمليات النحر التي تمت نتيجة سيول العام الماضي وتم التنبيه على مراكز الصيانة بالوحدات المحلية بتجهيز المعدات اللازمة لذلك وإنهائها في أسرع وقت ممكن .

وأكد الهجان انه تم رفع درجة الاستعداد من خلال وضع خطة شاملة لحماية المحافظة من أخطار السيول بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والهيئات المختلفة بالمحافظة موضحا بها دور كل من هذه الجهات قبل وأثناء وبعد حدوث السيل كما تم حصر القرى التي يمكن أن تتعرض للسيول وتضم 19 قرية بمراكز نجع حمادي ودشنا وقفط وقوص ونقادة.