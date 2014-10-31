10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق ضخم بشركة السويس للزيوت المتكاملة

شب حريق ضخم بشركة «السويس للزيوت المتكاملة» بالمنطقة الصناعية بعتاقة، اليوم الجمعة، وتوجهت سيارات الإطفاء بالدفاع المدنى فى السويس ،كما دفعت شركات البترول وقيادة الجيش الثالث بسيارات اطفاء للسيطرة على الحريق.

كان اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، قد تلقى بلاغًا يفيد بنشوب حريق ضخم بشركة السويس للزيوت المتكاملة، على الفور انتقل لمكان الواقعة مدير الأمن واللواء على ماهر، حكمدار السويس والعميد عاطف مهران، مديرالمباحث.

وتبين أن الحريق بدأ بالثلاجة رقم 5 لتخرين المنتج، بحسب شهود الرؤية من عمال الذين رجحوا أن السبب المبدئى حدوث ماس كهربى، وتصاعدت الأدخنة السوداء من الثلاجة الى قسم التعبئة والمخازن، حتى زادت درجة الحرارة وتسببت فى انفجار باسطوانات الفريون بالثلاجة، وامتدت النيران لتأكد القسمين وتصل الى مخازن المنتج التام والزيوت.

ودفعت إدارة الدفاع المدنى فى السويس بـ 10 سيارات اطفاء، وكما دفعت شركات البترول بـ 4 سيارات فوم، وبجانب 4 آخرى فى الطريق الى الشركة، بالاضافة الى سيارة تنك سعه 35 ألف لتر، بجانب عدد من السيارات الاخرى التى تم دفعها من الجيش الثالث الميدانى.

وقام رجال الدفاع المدنى بإخراج جميع العمال من الأقسام وإخلاء الشركة، لضمان سلامتهم ولم تقع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.