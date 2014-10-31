ستيفن جيرارد: قد أرحل عن صفوف ليفربول

كشف ستيفان جيرارد قائد فريق ليفربول لكرة القدم عن استعداده لمواصلة مسيرته الكروية في ناد آخر في حالة لم يتم تجديد عقده مع النادى الإنجليزي.

وينتهي عقد جيرارد مع الريدز في نهاية الموسم الحالي، وقال اللاعب المخضرم إنه حتى الآن لم تبدأ المفاوضات بشأن تمديد عقده.

كان اللاعب (34 عاما) قد المح في وقت سابق عن استعداده للعب في الخارج بعد ان تعاقد فرانك لامبارد لاعب تشيلسى السابق مع فريق نيويورك سيتى الامريكى قبل ان يعود الى انجلتنرا على سبيل الاعارة الى مانشستر سيتى.

وقال جيرارد – في تصريحات لصحيفة (ديلي تليجراف) “كل مااشعر بالقلق حياله هو الموسم لحالي لأن عقدى ممتد حتى شهر مايو القادم فقط”.

وأضاف “أنا في ليفربول حتى نهاية الموسم واريد أن أحقق أقصى شئ ممكن خلال هذه الفترة وإذا لم يتم تدديد عقدى فسوف ارى مايمكن القيام به”.

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