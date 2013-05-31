ضبط 3 قضايا غزل وتحاويط في حملة على بحيرة المنزلة بدمياط

كتب : سهاد الخضري منذ 36 دقيقة

نظمت مديرية أمن دمياط حملة أمنية برئاسة اللواء حازم الشيخ مساعد مدير الأمن، والعقيد عمر الفداوي رئيس قسم شرطة المسطحات المائية، والرائد محمد القمصاني رئيس إدارة البحث الجنائي، بالاشتراك مع مجموعتين قتاليتين من الأمن المركزي، على المسطح المائي لبحيرة المنزلة.

وأسفرت جهود الحملة عن عمل تنمية وتطهير داخل البحيرة على مساحة فدانين بمنطقة "السيالة" بدائرة مركز دمياط، وضبط ثلاث قضايا غزل تحاويط بطول 150 مترا بمنطقة "العنانية".

تم تحرير المحاضر أرقام 2/390 و3/390 و4/390 أحوال قسم مسطحات دمياط لسنة 2013.