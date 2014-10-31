"ستار أكاديمي": النشاز يصيب الطلاب ويارا لم تلجأ إلى البلاي باك

لم يكن برايم الحلقة 10 من "ستار أكاديمي" كغيره من البرايمات، إذ شهد تراجعاً في أداء الطلاب، ونشاز الأكثرية وعدم ملاءمة طبقات صوتهم مع أصوات ضيفا البرايم يارا وفوديل.

إطلالة يارا هذا العام كانت مختلفة عن العام الماضي، فأسرت القلوب بحضورها، وتفردت بأداء ثلاث أغنيات باللون اللبناني أغنيتن من ألبومها الأخير "يا عايش" و "آه منك يا هوى" وأغنية قديمة بعنوان "مغروم" وابتعدت عن أداء اللون المصري والخليجي رغم أن البرنامج يمتلك شريحة جمهور كبيرة في مصر وفي الخليج، إلا أن يارا اختارت أداء اللون اللبناني فقط في إطلالتها الثلاث. وعلم "سيدتي نت" أن يارا لم تغن "بلاي باك" سوى الأغنية الأخيرة وليس كما قيل بأنها غنت الثلاث أغنيات بنفس الطريقة، فهي فنانة تملك صوتاً جميلاً وحصدت الإعجاب داخل الستوديو وعلى مواقع التواصل الإجتماعي.

في حين لم تحمل إطلالة النجم فوديل أي جديد عن العام الماضي، فهو أدى أغنيات معروفة له، سبق وأن أداها العام الماضي، ونسي كلام أغنية كان يؤديها.

خروج ريتا

شكل خروج الطالبة اللبنانية ريتا سليمان صدمة للجمهور، الذي توقع أن يخرج عبد السلام من المنافسة، وتعطى فرصة أخرى لريتا لتستكمل مشوارها في الأكاديمية، كونها كانت المرة الأولى التي تقف فيها في دائرة الخطر، وبدا على ريتا الحزن والصدمة لدى خروجها، وحزن من أهلها وأقاربها كونها كانت تأمل في أن يكون مشوارها أطول في الأكاديمية.

خلاف المغرب والجزائر لم ينته

رغم قيام إدارة الأكاديمية بعرض ريبورتاج يظهر مدى تقارب فتيات المغرب من بعضهن البعض، إلا أن الخلاف الذي حصل على خلفية إتصال والدة كنزة من الجزائر واتهام المغرب بالسحر لم ينته، وتابع جمهور ابتسام من المغرب هجومه على كنزة وطالب بطردها من الأكادمية. كذلك لم تسلم ابتسام من النقد وطالب رواد مواقع التواصل الإجتماعي بإنشاء هاشتاغ "ابتسام ملكة النشاز"، والمعركة مازالت محتدمة وربما لم تنته إلا بوقوف كنزة وابتسام معاً في دائرة الخطر ليختار الجمهور واحدة لتستكمل مشوارها في الأكاديمية.

تراجع ليث وشيرين

كما انتقد البعض تراجع كل ن ليث في أدائه لأغنية وائل كفوري حيث لم يؤديها بالشكل المطلوب، كذلك شيرين لم تتناسب طبقة صوتها مع طبقة يارا المليئة بالإحساس، وشيرين صوتها طربي ولا يليق بها هكذا نوع من الأغنيات. وحافظت الطالبة ليا مخول على أدائها الجميل، بالإضافة غلى مينا ومحمد شاهين من مصر فكانا الأنجح في هذه السهرة.

دعم مغربي لابتسام

حرص وفد من السفارة المغربية على التواجد في الستوديو لدعم الطالبة ابتسام تسكت، وفي دردشة سريعة مع "سيدتي نت"، أكد الوفد دعمه الكامل لها، كونها الطالبة المغربية الوحيدة وهي بعيدة عن أهلها، وبحاجة لدعم.

وبخروج الطالبة اللبنانيّة ريتا، يتنافس 10 طلاب في السهرات الثمانية المقبلة، وتحل كارول سماحة ضيفة على البرايم المقبل إلى جانب الفنان سعد المجرد. وعلم "سيدتي نت" أن كارول ستطلق أغنية جديدة على المسرح لم يسبق أن غنتها من قبل.