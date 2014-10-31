أطباء فرنسيون يحذرون الفتيات من ارتداء الأحذية الضيقة

حذر أطباء أمراض العظام فى فرنسا، الشابات الفرنسيات اللاتي يفضلن ارتداء الأحذية ذات مقاس الأصغر حتى لو شعرن بالألم فى نظير أن تبدو أقدامهن أكثر جمالا وصغرا.

وأوضح الأطباء أن هذه الأحذية تسبب نوعا من التشوه فى القدم مؤلما للغاية ، وتكون نوعا من التورم فى الإبهام، وتسبب شدا هيكليا للعظام بين الاصبع الكبير والقدم ، وتورما فى الأنسجة المحيطة بالمفصل.

ونصح الأطباء بالتوقف عن إرتداء هذه الأحذية حفاظا على صحه القدم وراحتها ، وعدم تعرضها إلى الانحراف غير الطبيعي لإصبع القدم الكبير وتشوهات فى الأطراف السفلية.

وأشاروا إلى أن علاج تقويم العظام يكون إما بتغير الأحذية الضيقة أو من خلال العمليات الجراحية أو التجبير.

أ ش أ