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«الأردن» تدخل موسوعة جينيس بأكبر سلسلة بشرية فى البحر الميت

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«الأردن» تدخل موسوعة جينيس بأكبر سلسلة بشرية فى البحر الميت «الأردن» تدخل موسوعة جينيس بأكبر سلسلة بشرية فى البحر الميت

أكبر سلسلة بشرية فى البحر الميت

اشترك 261 موظفاً ومديراً يعملون في فنادق منطقة البحر الميت، فى تنفيذ سلسلة بشرية على شكل إشارة السلام، لتدخل  الأردن بذلك موسوعة جينيس للأرقام القياسية .

واستمر وجود المتطوعين في المياه من دون حركة، عشرة دقائق كاملة، فيما كان مندوبو موسوعة جينيس يحسبون الوقت، تمهيداً لتسجيل الرقم باسم الأردن والبحر الميت، وفقاً لوكالة عمون الأردنية.

واعتبر مندوب أمين عام وزارة السياحة والآثار هشام العبادي، إن مثل هذه النشاطات تساعد على الترويج للبلد سياحياً في مختلف دول العالم، وتعزيز جهوده كدولة تدعم السلام حول العالم.

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