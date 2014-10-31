«كيري» يدعو إلى إعادة فتح المسجد الأقصى أمام المسلمين

أدان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، تصعيد التوتر حاليا حول مدينة القدس، داعيا كافة الأطراف إلى الالتزام بضبط النفس والإحجام عن كافة الأعمال الاستفزازية.

وطالب كيري، في بيان صدر، بضرورة الحفاظ على الوضع الراهن للمسجد الأقصى قولا وفعلا.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أهمية التزام الجانب الفلسطيني والأردني والإسرائيلي بالوضع التاريخي للمسجد المقدس، محذرا من أن أي قرارات أو أفعال تغير من وضعه ستكون استفزازية وخطيرة.

ودعا كيري إلى ضرورة إعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين المسلمين، مؤكدا دعمه في الوقت نفسه للطقوس التي يؤديها الزائرون من غير المسلمين تمشيا مع احترام ترتيبات الوضع الراهن التي تحكم ممارسة الشعائر الدينية هناك.

وأوضح كيري أنه على اتصال دائم مع القادة الفلسطينيين والأردنيين والإسرائيليين في محاولة لوقف تصعيد الموقف في القدس، وحث الأطراف الثلاثة على العمل على الحد من التوتر والسماح للمصلين المسلمين بأداء شعائرهم الدينية، بالإضافة إلى اٍحياء آليات التنسيق المعمول بها منذ عقود للحفاظ على الوضع التاريخي للمسجد الأقصى والسماح للوصول إليه وأداء الشعائر الدينية.