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سفير مصر في الجزائر ينفى وصف رفح بـ«منطقة فساد»

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سفير مصر في الجزائر ينفى وصف رفح بـ«منطقة فساد» سفير مصر في الجزائر ينفى وصف رفح بـ«منطقة فساد»

نفى سفير في الجزائر، عمر علي أبوعيش، ما ذكرته صحيفة «الخبر» على لسانه بأن منطقة رفح «منطقة فساد»، وقال إنه أوضح ردًا على سؤال للصحيفة عن فرض منطقة عازلة على قطاع غزة، إن «حادثة سيناء الأخيرة فرضت إعلان حالة الطوارىء على منطقة تمتد على مساحة 35 كلم2 من العريش إلى رفح لمدة ثلاثة أشهر لأن مصر تضع أمنها القومي فوق كل اعتبار».

ووصف أبوعيش، رفح، التي كانت مدينة واحدة قبل أن تقسم عام 1967 إلى قسمين، بأنها «بؤرة إرهاب»، مشيرا إلى أن «بعض البيوت في رفح المصرية هي نهايات لأنفاق قادمة من رفح الفلسطينية».

وعما يتعلق بزيارة الرئيس عبدالفتاح الأولى للجزائر، أوضح أن السؤال الذى وجه إليه تعلق بما إذا كانت الزيارة أمنية، وكان رده بالتحديد أن «الزيارة كانت استراتيجية، مع الأخذ في الاعتبار أن الجزائر تعتبر ركيزة أساسية إفريقيًا وعربيًا».

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