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سوء الأحوال الجوية يحرم 10 آلاف سائح من الغطس في البحر الأحمر

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سوء الأحوال الجوية يحرم 10 آلاف سائح من الغطس في البحر الأحمر سوء الأحوال الجوية يحرم 10 آلاف سائح من الغطس في البحر الأحمر

تسبب سوء الأحوال الجوية في منع نحو 10 آلاف سائح من مختلف الجنسيات، من ممارسة الغطس والأنشطة البحرية بالغردقة، والجونة، الأمر الذي كبد أصحاب مراكز الغوص وشركات السياحة، خسائر مالية كبيرة تصل نحو نصف مليون دولار بسبب إلغاء جميع رحلات اللنشات السياحية، المتجهة لمناطق الغوص، والشعاب المرجانية.

وقال أشرف صالح، رئيس غرفة سياحة الغوص بالبحر الأحمر، إن «السائحين غادراو فنادقهم، في الصباح الباكر، متجهين إلى الميناء السياحي، ومناطق انطلاق الرحلات البحرية، وقام مسؤولو الأمن إبلاغهم بعدم تحرك أي رحلات بحرية بناء على تعليمات مركز العمليات».

وطالب صالح بالتحقيق في عدم إبلاغ شركات السياحة، ومراكز الغوص، بإلغاء أي رحلات بحرية قبل مواعيد بيع الرحلات بـ 24 ساعة.

وأضاف رئيس غرفة سياحة الغوص، أن «السائحين كانوا في حالة غضب وحزن من إلغاء الرحلات، وهددوا بطلب تعويضات مالية من مراكز الغوص وشركات السياحة لإلغاء رحلاتهم البحرية».

وأكد مسؤولو مركز عمليات طوارئ وأزمات البحر الأحمر، أنهم «تلقى إشارة من هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الجو بالبحر الأحمر غير مستقرة، والأمواج مرتفعة، وتوجد سرعة في الرياح وتم إبلاغ مراكز الغوص منتصف الليل باشارة هيئة الأرصاد».

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