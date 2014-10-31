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إعلان الأحزاب المنضمة لتحالف «الجنزوري» الانتخابي السبت

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إعلان الأحزاب المنضمة لتحالف «الجنزوري» الانتخابي السبت إعلان الأحزاب المنضمة لتحالف «الجنزوري» الانتخابي السبت

يعقد تيار الاستقلال، السبت، مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن أسماء الأحزاب المنضمة للتحالف الذي قام الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ببذل مساعي لتشكيله على مدار الفترة الماضية لخوض الانتخابات البرلمانية، بحضور حشد جماهيرى كبير، وعدد من الشخصيات العامة والسياسية.

وذكر «الاستقلال»، في بيانه، أنه سيتم الإعلان أيضًا عن ترشيح أول امرأة تتحدى الإعاقة لخوض انتخابات برلمان 2014.

يذكر أن الجنزورى كان التقى في 19 أكتوبر الجاري، قيادات تيار الاستقلال، برئاسة المستشار أحمد الفضالي، ورئيس حزب السلام الديمقراطي، ضمن مباحثاته لمناقشة توحيد مجموعة من الأحزاب المدنية ضمن قائمة وطنية موحدة.

كما أجرى الجنزوري أيضًا سلسلة لقاءات مع عدد من الأحزاب التي تقوم بتشكيل ائتلافات حزبية لخوض انتخابات النواب، مثل الوفد، والمصريين الأحرار، والجبهة المصرية، لبحث الانضمام إلى القائمة الحزبية التي يعمل على تشكيلها.

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