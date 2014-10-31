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هروب سجين متهم فى قضية سرقة بالإكراه من مستشفى كوم أمبو المركزى بأسوان

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هروب سجين متهم فى قضية سرقة بالإكراه من مستشفى كوم أمبو المركزى بأسوان هروب سجين متهم فى قضية سرقة بالإكراه من مستشفى كوم أمبو المركزى بأسوان

مديرية أمن أسوان

تمكن سجين متهم فى قضية سرقة بالإكراه ومحتجز بمركز شرطة كوم أمبو من الهرب من مستشفى كوم أمبو المركزى.

وكان اللواء محمد مصطفى مدير أمن أسوان، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو بهروب أحد السجناء أثناء عرضه على مستشفى كوم امبو المركزى بعد أن قام بمغافلة الحراس.

وكان السجين ويدعي “صلاح ع  “محتجز علي ذمة قضية سرقة بالإكراة تقدم بطلب الي سجن مركز كوم أمبو لعرضه علي طبيب المستشفي بعد شعوره بالمرض.

وبعد نقلة وسط حراسة أمنية مشددة وحبسه داخل سجن المستشفي لحين عرضه علي الطبيب لبيان إن كان يستحق احتجازه بالمستشفي من عدمه “تمكن  السجين من الهروب من  سجن المستشفي  بعد إن غافل الحراسة.

ومن جانبها تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض علي المتهم الهارب ,فيما تحقق نيابة كوم امبو مع طقم الحراسة المسئول عن هروب السجين.

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