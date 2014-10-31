محافظ الغربية: افتتاح أول فرع لمستشفى سرطان الأطفال بطنطا خلال شهرين

أعلن اللواء محمد نعيم، محافظ الغربية، أنه خلال شهرين سيتم استكمال العمل بمستشفى 57357 للأطفال بطنطا ليكون أول فرع للمستشفى الرئيسي بالقاهرة على مستوى الجمهورية كما طلب محافظ الغربية سرعة الانتهاء من الدراسات اللازمه لتنفيذ مشروع الصرف الصحي ومحطة المعالجة لقرية مشلة مركز كفر الزيات والقرى التابعة لها بتكلفه تقديرية لهذا المشروع تبلغ 110 مليون جنيه ويستغرق العمل في تنفيذ هذا المشروع عامين من بداية استلام الموقع.

كما طلب المحافظ استغلال الفراغات والحجرات الغير مستغلة بالمدارس كفصول اضافية لتقليل كثافات الفصول في بعض المدارس كما تقرر تزويد مدرسة مشلة الابتدائية بـ50 ديسك دراسى إضافي، كما استجاب محافظ الغربية لمطلب أهالي قرية مشلة والقرى التابعة لها وأصدر توجيهاته بتكثيف عمليات غسيل شبكات مياه الشرب بهذه القرى بالرغم من مطابقة عينات مياه الشرب للمواصفات القياسية.

كما قرر المحافظ حصر المنازل بهذه القرى والتي تستخدم المواسير الحديد في وصلاتها الداخلية لمياه الشرب وأصحابها غير قادرين ماديا على تغيير هذه الوصلات إلى مواسير بلاستيك، وقرر المحافظ دعم هؤلاء بنسبة 50% من قيمة مقايسات التغيير على أن يتم ذلك خلال أسبوع.

وأضاف المحافظ أنه تم إدراج رصف طريق جسر مصرف دنشواي بطول حوالى 1.5 كيلو متر ضمن خطة الرصف بالصندوق الاجتماعي للتنمية ويجري حاليا الإعداد لرصفه لخدمة أهالي هذه القرى.

من جهة أخرى، ناقش محافظ الغربية، خطة الصرف الصحي على مستوى قرى محافظة الغربية حيث بلغ عدد القرى المخدومة بالصرف الصحى على مستوى المحافظة 82 قرية من 318 قرية على مستوى المحافظة وسيتم ادخال 30 قرية أخرى حتى 30/6/2015 مشيرا إلى أن محافظة الغربية من أعلى المحافظات في نسبة توصيل خدمة الصرف الصحي للقرى.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الغربية مع عدد من أهالي قرية مشلة مركز كفر الزيات بحضور رئيس المدينة والمسؤولين التنفيذين في مختلف قطاعات الخدمات.