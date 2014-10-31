فصل 4 طلاب بجامعة طنطا وإحالة 8 لمجلس تأديب

قرر الدكتور عبدالحكيم عبدالخالق، رئيس جامعة طنطا، فصل طالبين بكلية الزراعه فصلا نهائيا وفصل 2 آخرين بكليتى الحقوق والتجاره لمدة عام وأكد رئيس الجامعه أن الطلبه المفصولين قاموا بالتظاهر وإحداث عنف وشغب داخل الحرم الجامعي وعثر بحوزتهم على منشورات تحريضيه ضد الجيش والشرطة.

وأكد رئيس الجامعة إحالة 8 طلاب وطالبات بكليات الحقوق ومعهد التمريض لمجلس التأديب تمهيد لإصدار قرارت عقابيه تصل لحد الفصل لاتهامهم بالتظاهر وارتكاب أعمال شغب داخل الحرم الجامعي.

وأشار الدكتور عبدالحكيم أنه يتم تصوير الطلبة المتظاهرين وهم يمارسون الشغب حتى لا يظلم طالب بريء وأنه سيتم إصدار قرارت صارمه ضد كل من يمارس الشغب داخل الحرم الجامعي بالمخالفه للقانون والتعليمات.