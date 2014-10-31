«جنوب سيناء ضد الإرهاب».. وقفة للتضامن مع الجيش

نظم شباب جنوب سيناء وقفة ضد الإرهاب بطور سيناء شارك بها المئات من البدو والوافدين بملعب حى بدر تحت شعر «أنا من سيناء أنا ضد الإرهاب»، وذلك تضامنا مع القوات المسلحة في حربها على الإرهاب.

وقد بدأت الوقفة بالوقوف دقيقة حداد على ارواح الشهداء من الجيش والقوات المسلحة. تلاه عرض تسجيلى باغانى الوطنية للشهداء الجيش والشرطة ورفع المشاركين لافتات مكتوب عليها «تحيا مصر» و«أنا من سيناء أنا ضد الارهاب» وارتدى الأطفال والسيدات الملابس العسكرية والفساتين على شكل علم مصر ورفع الاطفال أعلام وإشارة النصر ورددوا الأغاني الوطنية.

وقال ناصر تمام، رئيس جمعية الإخاء وأحد منظمي الوقفة إن لدى مواطني جنوب سيناء رغبة في مساعدة القوات المسلحة في حربها على الإرهاب، مشيرا إلى أن شباب جنوب سيناء نظم الوقفة وأعدها إكراما للشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.

وقال رمضان رويبض، أحد مشايخ قبيلة المزينة، إنه لايوجد متطرف واحد في جنوب سيناء بفضل تعاونهم من الجيش والشرطة، مشيرا إلى العلاقة الوثيقة لمشايخ البدو مع أجهزة الامن في جنوب سيناء.

وأضافت الدكتورة أمل وحيد، أن جيش مصر أفضل جيش في العالم ولابد أن نسانده في حربه على الإرهاب فالجيش والشعب يد واحدة، وأشارت إلى أن جيش مصر الذي هزم الهكسوس والتتار وهزم إسرائيل لابد من أنه سينتصر في حربه على الإرهاب.