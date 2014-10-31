بالصور: نسختان مطابقتان لكيم كردشيان وكانيي ويست

من الواضح أن تأثير نجمة المجتمع الأمريكي Kim Kardashian على الجمهور لا حدود له، فالأمر لم يقتصر على عدد المهووسين بها أو المتتبعين لأخبارها، بل هي محط أنظار الفتيات اللواتي يحاولن تقليدها بشتى الطرق.

فقد قامت كل من Kathleen Lee و Katie Burroughsبتقليد Kardashian وزوجها مغني الراب Kanye West، من حيث الإطلالة والملابس، ونشرتا صوراً مطابقة على مدونة خاصة بهما وعلى مواقع التواصل الإجتماعي، وفقاً لصحيفة الـ daily mail البريطانية.

وأوضحت Burroughs سبب فعلتهما الغريبة، قائلة إنها و Kathleen من أشد المعجبين بـ Kim وزوجها: "هي رمز الموضة والجمال، وهو مثال للرجل الأنيق".

وأضافت Kathleen : كلانا معجب بـ West، فلديه ذوق مميز وأسلوب راق في اختيار الملابس انعكس من خلال فستان زفاف Kim، كما أن الأخيرة لديها قوام مذهل يضيف جمالاً على ثيابها".

زواج كيم كردشيان وكانيي ويست إلى إنهيار

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