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الصحة العامة تواصل التوعية بسرطان الثدي‎

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الصحة العامة تواصل التوعية بسرطان الثدي‎ الصحة العامة تواصل التوعية بسرطان الثدي‎

    احتفلت إدارة الصحة العامة بصحة جدة بتدشين فعاليات الحملة الوطنية للكشف عن سرطان الثدي والذي أقيم بمجمع الأندلس التجاري تحت رعاية مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور سامي بن محمد باداود وذلك بالتعاون مع احدى الشركات.

وأوضح مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة الدكتور خالد باواكد أن الحملة تهدف إلى زيادة وعي السيدات والفتيات بالكشف المبكر لسرطان الثدي وطريقة تعلم الفحص الذاتي، مشيراً إلى دور التوعية الصحية للوقاية من المرض من خلال الاستفادة من الحملات التي تقيمها الشؤون الصحية ممثلة في إدارة الصحة العامة للوقاية من مختلف الأمراض ومن سرطان الثدي لأن الكشف المبكر لهذا المرض يقي بعد إرادة الله من الإصابة بهذا المرض أو التخفيف من آثاره.

واختتم الدكتور باواكد حديثه بشكره للقائمين على تنظيم مثل هذه الحملات التوعوية التي تهدف لوقاية جميع أفراد المجتمع من الأمراض ضمن فعاليات شهر أكتوبر للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي 2014م.

وقد شهد الحفل قيام بنات الكشافة بإلقاء النشيد الوطني وأنشودة الأم، ثم بعد ذلك قص الشريط إيذاناً ببدء الحملة، وفي الختام تم تكريم المساهمين والمشاركين في هذه الحملة وتقديم الهدايا التذكارية لهم.

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