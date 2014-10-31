وكيل جامعة المجمعة يتفقد كلية العلوم والدراسات الإنسانية برماح

قام وكيل جامعة المجمعة الدكتور مسلم بن محمد الدوسري يرافقه مدير إدارة التشغيل والصيانة عثمان العيسى بزيارة تفقدية لكلية العلوم والدراسات الإنسانية بمحافظة رماح وكان في استقبالهم عميد كلية رماح الدكتور بندر بن عبدالعزيز اليحيى ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام.

وتهدف الزيارة إلى الوقوف على سير عمل الكلية ومشاريع الصيانة والوقوف على احتياجاتها والاستماع لمقترحاتهم في تطوير العملية الأكاديمية والتعليمية.

وشملت الجولة التفقدية جميع مرافق الكلية والوقوف على احتياجاتها وتذليل الصعوبات التي تواجههم، كما تفقد أعمال الصيانة والتحسينات التي تقوم بها الكلية. وقدم عميد كلية رماح شكره لوكيل الجامعة على زيارته المفاجئة والتفقدية لمشاريع الكلية وموافقته على كثير من متطلباتهم حرصاً على أن تقوم هذه الكلية بدورها الأكاديمي والتعليمي على أكمل وجه.

وشكر وكيل الجامعة القائمين على كلية العلوم والدارسات الإنسانية برماح وعبر عن سروره لما رآه من جهد كبير يبذل لخدمة طلاب وطالبات الكلية، وأشار أن الجامعة تقوم بتحفيز المتميز ودعا إلى توفير بيئة تحفيزية لهم تمكنهم من التكيف والتلاؤم. مثمناً دور الكلية فيما يخص الطلاب والطالبات والمجتمع على حد سواء.