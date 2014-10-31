الشؤون الاجتماعية تمثل المملكة في المهرجان الخليجي الرابع بالدوحة

تشارك المملكة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية في المهرجان الخليجي الرابع للعمل الاجتماعي الذي سيقام في مدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 19-23/1436ه تحت شعار "الضمان الاجتماعي.. حماية وبيئة".

وسيرأس وفد الوزارة المشارك في المهرجان وكيل الوزارة المساعد للبرامج المساندة عبدالله آل عبدالسلام الذي اوضح انه تم تشكيل عدة لجان متخصصة للإعداد والتحضير بوفد كبير يمثل مسؤولي الوزارة من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال "الضمان والتنمية والرعاية لإبراز دور الوزارة والجهود التي تبذلها في مجال الدعم والمساندة للفئات الضعيفة والمتعففة في المجتمع، حيث يعد المهرجان فرصة مناسبة للتواصل بين المسؤولين وتبادل الخبرات والآراء بين المشاركين في مجال العمل الاجتماعي وتقديم تجربة الوزارة في هذا المجال من خلال اقامة معرض على مساحة 120 متر مربع مخصص لعرض منتجات الأسر التي ترعاها الوزارة (عطور وبخور شرقية، خياطة الملابس النسائية، والشنط والإكسسوارات والرسم والتصوير وتغليف الهدايا والنحت على الخشب، وصناعة الدمى وألعاب الأطفال) حيث يعتبر برنامج المشاريع الانتاجية من البرامج المهمة التي كان لها دور كبير في حياة الأسر المستفيدة من هذا البرنامج الحيوي والمهم.

وأبان وكيل الوزارة المساعد للبرامج المساندة ان الوزارة تسعى من خلال مشاركتها الى تقديم تجربتها وإبراز دورها في تحويل مسار حياة الأسر الفقيرة من أسر تتلقى وتعتمد على الدعم والمساندة الى أسر منتجة ومشاركة بفعالية في الاقتصاد الوطني، من خلال تمكينها تنموياً وتأهيلها وتهيئة المناخ المناسب لزيادة مجالاتها، حيث خطت الوزارة في هذا البرنامج خطوات بعيدة من خلال اقامة العديد من المشاريع والمعارض لصالح هذه الاسر بمشاركة تكاملية بين القطاعين العام والخاص وأشار كذلك الى أنه سيتم إقامة ركن اعلامي مصاحب للمعرض للتعريف بجهود الوزارة من خلال عرض افلام وثائقية تسلّط الضوء على جهود الوزارة في مجال الرعاية والدعم والتنمية للفئات التي ترعاها، وتوزيع المطبوعات والنشرات الخاصة بالوزارة والمشاركة كذلك في مسابقة أفضل بحث اجتماعي، وأفضل موقع الكتروني للدول المشاركة في المهرجان عن مدى تفاعل وتواصل موقع الوزارة ودوره في التفاعل مع المستفيدين والباحثين عن المعلومات والخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية.

وفي ختام تصريحه تمنى وكيل الوزارة المساعد أن تكون المشاركة مثمرة وناجحة حتى تعكس الجهود التي تبذلها الوزارة في خدمة الفئات التي ترعاها.