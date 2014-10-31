تأهيل الطائف يفتح باب التسجيل في برنامج تأمين السيارات للمعوقين

فتح مركز التأهيل الشامل بالطائف باب التسجيل في برنامج تأمين السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة من المستفيدين المسجلين في قوائم المركز من ذوي الإعاقة.

وأكد مدير المركز محمد الجعيد, أن المركز يفتح باب طلب تأمين السيارات المجهزة في مرحلته الثانية لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمقر المركز بالطائف، داعياً المستفيدين ممن تنطبق عليهم شروط تأمين السيارات إلى سرعة مراجعة المركز لاستطلاع رغباتهم, وتطبيق ضوابط المنحة الملكية عليهم.

يذكر أن المركز قد قام مؤخراً بتسليم هدية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله – ل 24 مستفيداً من ذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين المستفيدين من خدمات مركز التأهيل الشامل بالطائف، وهي المرحلة الأولى من الدفعة الثالثة، وذلك من السيارات الحديثة المجهزة ، وهي عبارة عن سيارات من نوع "سوبربان" ، مجهزة بكامل التجهيزات التي يحتاجها المعوق خلال ممارسته لحياته الخاصة.

كما تجدر الإشارة إلى أنه قد بلغ عدد المتقدمين لبرنامج المركبات (هدية خادم الحرمين الشريفين لأبنائه المعاقين) 13502 فرد من مختلف مناطق ومحافظات المملكة ، ووافقت وزارة الشؤون الاجتماعية على 12752 ، بعد استكمالها لكافة الاشتراطات اللازمة ، كما بلغ عدد المتقدمين على مستوى محافظة الطائف 465 فردا، تمت الموافقة على 450 طلبا منها ، في ما بلغت السيارات المسلَّمة ضمن الدفعتين الأولى والثانية على مستوى المملكة 4000 سيارة ، والسيارات المسلَّمة ضمن الدفعتين الأولى والثانية على مستوى الطائف 64 سيارة ، والسيارات المعتمدة للتسليم ضمن الدفعة الثالثة على مستوى المملكة 3000 فرد ، والسيارات المعتمدة للتسليم ضمن الدفعة الثالثة على مستوى الطائف 24 سيارة.