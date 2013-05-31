«شلش» يهاجم «قضاة من أجل مصر»: «عبدالعزيز» نجح «دور تانى».. و«شرابى» كان ضابطاً فى أمن الدولة

«زكريا» طالب بالتدخل الأجنبى واستعان بالإخوان لمحاصرة «القضاء العالى» فى 2006.. و«وليد» انتدب مستشاراً لـ«وزير المالية» بضعف راتب رئيس «القضاء الأعلى»

كتب : محمد الشيخ: الجمعة 31-05-2013 09:44

شنّ المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، هجوماً حاداً على حركة «قضاة من أجل مصر» لتأييدها ما تضمنه مشروع قانون السلطة القضائية الذى تجرى مناقشته حالياً بمجلس الشورى، خاصة خفض سن تقاعد القضاة.

وقال لـ«الوطن»، إن المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق، ومؤسس الحركة الذى يطالب الآن بخفض سن تقاعد القضاة وينتقد تدويل أزمة القضاة مع النظام الحالى، هو الذى طالب برفع سن التقاعد عام 2002، والتدخل الأجنبى عام 2006، وأعرب عن اندهاشه من تغير مواقف «عبدالعزيز»، خاصة أنه تخرج فى كلية الحقوق بامتحان «دور تانى» فى أكتوبر 1973، وعمل لمدة ٣ سنوات بالهيئة القومية للمياه والصرف الصحى فى القاهرة، على حد قوله.

وتابع: «بعض القضاة الذين طالما تشدقوا وأوهموا الشعب المصرى بأنهم «قضاة الاستقلال»، تسببت مواقفهم فى التشهير بالقضاء والقضاة عام 2005 واتهامهم بتزوير الانتخابات، وثبت كذب ادعاءاتهم، ما كان سبباً لإحالتهم لمجلس التأديب والصلاحية»، واتهمهم بالاستعانة بالإخوان الذين جاءوا من كل المحافظات وحاصروا دار القضاء العالى وطالبوا بالتدخل الأجنبى فى ذلك الوقت، والاجتماع مع منظمة «هيومان رايتس ووتش» اليهودية، على حد قوله.

وأضاف أن الشعب يعرف جيداً المواقف المخزية لهذا التيار، الذى ولد من رحمه تنظيم «قضاة من أجل مصر» تجاه القضاة، وأن أحدهم انتدب مستشاراً لوزير المالية براتب يتجاوز ضعف ما يتقاضاه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قائلاً: «كأن مصر تصحرت من الخبرات».

وقال شلش إن المستشار وليد شرابى، عضو «قضاة من أجل مصر» كان ضابطاً بأمن الدولة، واتهم أعضاء الحركة بالاتفاق مع الإخوان على التشهير بالقضاء، وأضاف: شاهدنا المكافآت التى حصل عليها البعض من أعضاء «قضاة من أجل مصر»، التى تدر عليهم دخولاً لم يجرؤ النظام السابق على السماح بها لأتباعه.



>

بيان زكريا عبد العزيز