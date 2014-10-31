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بالصور.. وقفة للتضامن مع الجيش ضد الإرهاب بجنوب سيناء

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بالصور.. وقفة للتضامن مع الجيش ضد الإرهاب بجنوب سيناء بالصور.. وقفة للتضامن مع الجيش ضد الإرهاب بجنوب سيناء

 نظم شباب جنوب سيناء وقفة ضد الارهاب بطور سيناء شارك بها المئات من البدو والوافدين بملعب حى بدر تحت شعر” انا من سيناء انا ضد الارهاب” وذلك تضامنا مع القوات المسلحة فى حربها على الإرهاب.

وبدأت الوقفة، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء من الجيش والقوات المسلحة. تلاه عرض تسجيلى  بأغانى وطنية لشهداء الجيش والشرطة ورفع المشاركون لافتات مكتوب عليها ” تحيا ” و” انا من سيناء  انا ضد الارهاب” وارتدى الأطفال والسيدات الملابس العسكرية والفساتين على شكل  علم مصر ورفع الأطفال أعلام وشارة النصر ورددوا الأغانى الوطنية.

وقال ناصر تمام، من منظمى الوقفة، ان لدى مواطنى جنوب سيناء رغبة فى مساعدة القوات المسلحة فى حربها على الارهاب، مشيرا الى أن شباب جنوب سيناء نظموا الوقفة اكراما للشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.

وقال رمضان رويبض احد مشايخ قبيلة المزينة، إنه لايوجد متطرف واحد فى جنوب سيناء بفضل تعاونهم من الجيش والشرطة مشيرا الى  العلاقة الوثيقة لمشايخ البدو مع أجهزة الأمن فى جنوب سيناء.

وأضافت الدكتورة امل وحيد  ان جيش مصر افضل جيش فى العالم ولابد ان نسانده فى حربه غلى الارهاب فالجيش والشعب يد واحدة وأشارت ان جيش مصر الذى هزم الهكسوس والتتار  وهزم اسرائيل لابد من انه سوف ينتصر فى حربه على الارهاب.

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