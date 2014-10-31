بالصور.. العالم يحتفل بـ«الهالوين».. وطقوس خاصة للمصريين: «هالوين من يومنا والله»

كتب: أحمد أشرف

الهالووين أو هالويين أو عيد القدّيسين هو احتفال يقام في ليلة 31 أكتوبر من كل عام، ويعد هذا اليوم يوم احتفال وبشكل خاص في الولايات المتحدة وكندا وآيرلندا وبريطانيا وأجزاء أخرى من العالم .

تعود جذوره إلى آيرلندا، ويعتبر اليوم احتفالا عالميا تغلق الدوائر الرسمية في الدول الغربية وغيرها أبوابها للاحتفال به، وتشمل الأنشطة المرافقة لعيد الهالوين الخدع، وارتداء الملابس الغريبة والأقنعة ،وتروى القصص عن جولات الأشباح في الليل. وتعرض التليفزيونات ودور السينما بعض أفلام الرعب.

الهالوين فى الولايات المتحدة

الهالويين في الولايات المتحدة يحتفل به الأمريكيون من مختلف الثقافات والأديان، ويقوم العامة فيه بتزيين البيوت والشوارع باليقطين والألعاب المرعبة والساخرة.

ويتنكر الجميع من كبار وصغار لكي لا تعرفهم الأرواح الشريرة حيث تقول الأسطورة بأن كل الأرواح تعود في هذه الليلة من البرزخ إلى الأرض وتسود وتموج حتى الصباح التالي. ويتنقل الأطفال من بيت لآخر وبحوزتهم أكياس وسلال لتملأها بالشكولاتة والحلوى في طقس يعرف باسم خدعة أم حلوى، ومن لا يعطي الأولاد المتنكرين الشكولاتة وحلوى الكراميل “تغضب منه الأرواح الشريرة”.

وهوليوود لم تتأخر عن هذا فقد أنتجت عشرات الأفلام عن الهالويين، منها أفلام رعب، كوميديا سوداء إضافة لأفلام كرتون للأطفال. كما تنشط مصانع الألعاب والحلويات والمحال التجارية حيث تحقق مناسبة الهالوين نشاطا تجاريا وزيادة في الإنتاج.

الهالوين فى مصر

“المصرى مشهور بخفة دمه” .. لم يترك المصريين فرصة للسخرية الا واقتنصوها، ووجد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، من عيد الهالوين فرصة خاصة لتبادل التهانى والنكات الساخرة.