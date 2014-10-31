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إصابة 2 في انفجار سيارة باستراحة ضباط الشرطة ببورسعيد

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إصابة 2 في انفجار سيارة باستراحة ضباط الشرطة ببورسعيد إصابة 2 في انفجار سيارة باستراحة ضباط الشرطة ببورسعيد

أرشيفية

انفجرت عبوة محلية الصنع في الساعات الأولى من صباح الخميس، أسفل سيارة خاصة بمحيط استراحة ضباط الشرطة بحي الزهورة ببورسعيد، ما أى إلى اشتعال النارفي السيارة وإصابة 2 من المارة، وتم السيطرة على الحريق.

كان سكان سكان منطقة الحرفين بحي الزهور سمعوا دوي انفجار في الساعة الواحدة من صباح الجمعة، أعقبه اشتعال النيران في سياره خاصة، وسارعت سيارات الحماية المدنيه وفرق البحث الجنائي وخبراء المفرقعات إلى مكان الحادث وتم السيطرة على الحريق.

وكشفت المعاينه االمبدئيه أن الانفجار تم من محدث صوت (عبوه محلية الصنع) كانت موضوعه أسفل السيارة، وأسفر الحادث عن إصابة 2 من المارة بإصابات طفيفة وسطحية، وتم علاجهم داخل سيارات الإسعاف التي تواجدت في مكان الانفجار.

ويقوم خبراء المفرقعات وفرق البحث الجنائي بتمشيط المنطقة التي تضم المئات من ورش السيارات والنجارة.

والانفجار يعد الحادي عشر من نوعه خلال 6 أسابيع منها 10 انفجارات في محيط استراحة ضباط الشرطة بمنطقة الجوهرة والتي تببعد عن منطقة الحرفيين بحوالي 600 متر.

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