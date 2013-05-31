موقع أمريكي: "الحداد" كان مديراً لمؤسسة "كلينتون"بالقاهرة

كتب : محمد البلاسى: منذ 58 دقيقة

كشف موقع «جلوبال ووتش»، المتخصص فى تيار الإسلام السياسى، عن أن القيادى الإخوانى جهاد الحداد، المتحدث باسم تنظيم الإخوان، سبق له العمل مديراً لمؤسسة «كلينتون» بالقاهرة، وكان من مهام عمله تهيئة الأجواء لعمل المؤسسة فى مصر، وتأسيس مقر لها فى القاهرة، بعد القيام بتسجيل المؤسسة رسمياً لدى السلطات المعنية، وتحديد وتطوير المشاريع التى تتضمنها برامج وخطط المؤسسة. وتحت عنوان «كبير مستشارى الإخوان كان يعمل لدى بيل كلينتون»، قال التقرير إن «الحداد» ينتمى لأسرة إخوانية كبيرة، وهو المدير التنفيذى لمشروع النهضة، وفقاً لما جاء ضمن سيرته الذاتية، وإن علاقته تعمقت بمؤسسة الرئاسة المصرية، حيث جرى تعيين والده عصام الحداد مساعداً لرئيس الجمهورية لشئون العلاقات الخارجية والتعاون الدولى.