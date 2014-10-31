أخبار عاجلة

عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

توريس يوضح أسباب رحيله عن تشيلسي وعدم عودته لأتليتكو

Google+ Print
توريس يوضح أسباب رحيله عن تشيلسي وعدم عودته لأتليتكو توريس يوضح أسباب رحيله عن تشيلسي وعدم عودته لأتليتكو

أكد الإسباني فيرناندو توريس مهاجم ميلان الإيطالي والمُعار إليه من صفوف تشيلسي الإنجليزي أنه رحل عن الأخير لأسباب تتعلق به كلاعب وليست بالنادي أو المدرب.

وقال توريس للتلفزيون الإسباني "مورينيو كان جيدا معي دائما، قرار الرحيل كان شخصيا لأنني أردت اللعب أكثر وأشعر أنني مهما".

وأضاف "أنا ومورينيو علاقتنا ببعضنا جيدة ومازلنا حتى اليوم نتحدث".

وأردف "لم يكن هناك أي خيار للعودة إلى أتليتكو مدريد هذا الصيف، الأمر كله كان من صنع الإعلام.. قلتها أكثر من مرة لن اذهب إلى هناك للاعتزال.. أريد أن أذهب للتنافس لأنهم يمتلكون فريقا الآن ليس مثل الذي كنت ألعب معه".

وكان توريس قد بدأ مسيرته الكروية مع أتليتكو مدريد منذ أن كان بعمر الـ11 حتى رحل عنه في 2007 لينتقل إلى ليفربول الإنجليزي ومنه إلى تشيلسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع