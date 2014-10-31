توريس يوضح أسباب رحيله عن تشيلسي وعدم عودته لأتليتكو

أكد الإسباني فيرناندو توريس مهاجم ميلان الإيطالي والمُعار إليه من صفوف تشيلسي الإنجليزي أنه رحل عن الأخير لأسباب تتعلق به كلاعب وليست بالنادي أو المدرب.
وقال توريس للتلفزيون الإسباني "مورينيو كان جيدا معي دائما، قرار الرحيل كان شخصيا لأنني أردت اللعب أكثر وأشعر أنني مهما".
وأضاف "أنا ومورينيو علاقتنا ببعضنا جيدة ومازلنا حتى اليوم نتحدث".
وأردف "لم يكن هناك أي خيار للعودة إلى أتليتكو مدريد هذا الصيف، الأمر كله كان من صنع الإعلام.. قلتها أكثر من مرة لن اذهب إلى هناك للاعتزال.. أريد أن أذهب للتنافس لأنهم يمتلكون فريقا الآن ليس مثل الذي كنت ألعب معه".
وكان توريس قد بدأ مسيرته الكروية مع أتليتكو مدريد منذ أن كان بعمر الـ11 حتى رحل عنه في 2007 لينتقل إلى ليفربول الإنجليزي ومنه إلى تشيلسي.