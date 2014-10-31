اكتمال جناح المخترع مجان في معرض إينا بألمانيا

اكتمل اليوم تجهيز معرض المخترع الإماراتي أحمد عبدالله مجان، ممثل شباب الإمارات في النسخة السادسة والستين من المعرض التجاري الدولي للأفكار والاختراعات والابتكارات «إينا»، في جمهورية ألمانيا الاتحادية، المقرر افتتاحه هذا الأسبوع في مدينة نونبيرج ليكون مجان أول إماراتي يشارك في هذا المعرض العلمي والتقني.

مبادرة

وأسهمت وزارة التنمية والتعاون الدولي والمجلس الوطني للإعلام بمد الجناح بعدد من المطبوعات والإصدارات التوعوية عن الإمارات باللغات الأجنبية لتقديمها للجمهور في مبادرة من مجان لإبراز الوجه الحضاري المشرق لدولة الإمارات وإنجازاتها الكبرى في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات.

وجاءت لمجان الدعوة بعد أن حقق المخترع الإماراتي إنجازات متميزة في المعرض البريطاني للاختراعات، الذي حصد فيه مجان ست جوائز متقدمة وفي معرض إنبكس 2014 بالولايات المتحدة الأميركية.

ويشارك في تنظيم المعرض بالإضافة إلى مؤسسة «آينا» كل من: المنظمة العالمية الرومانية للتميز العلمي والتقني، منظمة الاختراعات البوسنية لمخترعي المستقبل، الكلية التقنية للإبداع والابتكار في ألمانيا، اتحاد المخترعين التايوانيين، الاتحاد العالمي لاتحادات المخترعين، المنظمة النمساوية للابتكار والاختراع. فيما يشارك في حضور المعرض ممثلون عن مكتب براءة الاختراع لمجلس التعاون الخليجي

وكشف مجان أنه سيشارك في «إينا» العالمي بـبعض اختراعات جديدة مسجلة باسمه، موضحاً أن بعض الابتكارات الجديدة يسعى من خلالها إلى الإسهام في الحفاظ على بيئة سليمة، وكذلك استثمار الطاقة الشمسية.

اختراع

وقال مجان: إن المعرض الذي يقام في الفترة من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر وتتم إقامته بمشاركة أقوى مشروعات الاختراعات حول العالم خلال العام الجاري، مشيراً إلى أنه يشارك في معرض «إينا» أكثر من 700 مشارك، فيما يصل عدد روّاد المعرض إلى أكثر من 15 ألف زائر، لافتاً إلى أن المعرض يعمل على ربط المخترعين مباشرة برجال الأعمال والمصنعين المستثمرين للاختراعات.

يعتبر معرض «إينا» من أهم المعارض الدولية التي تساعد على الاتصال المباشر بين المستثمرين والمبتكرين لأكثر من 66 عاماً، وقد شارك في العام الماضي أكثر من 700 اختراع وابتكار من 33 دولة وقد زار المعرض متخصصون في مجال الابتكار والاختراع من أكثر من 44 دولة.

وأشاد المخترع أحمد مجان بالدعم اللامحدود الذي يتلقاه من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مشيراً إلى أنه بفضل الدعم الذي يوليه سموّ الشيخ حمدان بن محمد، والقيادة الرشيدة، استلهم أفكاراً جديدة، وحرص خلال السنة الماضية، بعد عودته من لندن والولايات المتحدة الأميركية محملاً بالميداليات.