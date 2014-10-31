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طالب بن صقر: خليفة قدم لشعبه كل وسائل الأمن والاستقرار

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طالب بن صقر: خليفة قدم لشعبه كل وسائل الأمن والاستقرار طالب بن صقر: خليفة قدم لشعبه كل وسائل الأمن والاستقرار

قال اللواء الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام شرطة رأس الخيمة: إن ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رئاسة الدولة عزيزة على نفس كل مواطن ومقيم على أرض الإمارات لما تحمله القلوب من حب وتقدير واعتزاز بدور سموه في تبوؤ الإمارات تلك المكانة السامية بين دول العالم.

غرس زايد

وأضاف: لقد أثبت صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، خلال الأعوام الماضية للمسيرة المباركة، أصالته العريقة النابعة من ثوابت هذا الوطن وتراثه الإنساني وقيمه النبيلة المستمدة من نتاج غرس زايد الخير الذي بذل كل جهده للرقي بالوطن والإنسان، وقدم لشعبه كل وسائل الأمن والاستقرار والراحة والرفاهية، حيث أثبت سموه إلى جانب ذلك القدرة على مواكبة العصر ومتابعة تطوراته في مختلف الميادين والاستفادة من منجزاته العلمية في بناء المجتمع وتوطيد أركان الدولة العصرية التي حققت للإنسان الإماراتي طموحاته في مستقبل مشرق بالنور والأمل مورق بالعزة والكرامة واعد بمزيد من الاستقرار والرخاء والازدهار.

انجازات

وقد أضاءت إنجازاته التي سطرها التاريخ، المجال الأمني، الذي شهد تطوراً ملحوظاً واهتماماً بالغاً من سموه الذي دفع بمسيرة الأجهزة الشرطية إلى الأمام وعمل على تطورها بما يتفق مع مستجدات العصر وتحولاته ومتغيراته، ليقطع أشواطا كبيرة من التقدم والرقي لتحقيق سبل الرفاه والرخاء وتوفير الأمن والاستقرار لشعبه الكريم لترتقي الأجهزة الشرطية إلى مصاف الأجهزة الأمنية المتقدمة بفضل سمعتها وإنجازاتها ومواقفها النبيلة الصادقة.

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