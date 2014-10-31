عبدالله بن زايد يثمن تعاون المغرب مع الإمارات ضد الإرهاب

ثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية عالياً قرار وتوجيهات الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية بالتعاون الفعال مع الإمارات في حربها ضد الإرهاب.

علاقات تاريخية

وقال سموه إن هذا الموقف ليس بالمستغرب ويجسد العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوثيقة التي أرسى أسسها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك الحسن الثاني، طيب الله ثراهما، على مدى العقود الماضية، والتي ترسخت جذورها بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والملك محمد السادس عاهل المغرب، حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم من قوة ومتانة وشراكة مصيرية في كل الأوقات والظروف.

وأكد سموه أن وقوف المغرب مع الإمارات هو موقف نبيل نابع عن توافق وتطابق وجهات نظر البلدين الشقيقين لما يشكله الإرهاب من تهديد خطير على الأمن والسلم الدوليين وانتهاك لحقوق الإنسان، فهو يهدد كيان وقيم الدول ويمزق أنسجتها الاجتماعية، ويسلب أمن شعوبها، ويدمر إنجازاتها التنموية وإرثها الإنساني الحضاري.

موقف شجاع

وأكد سموه أن المغرب سواء على صعيد تعاونه الثنائي مع الإمارات أو وقوفه إلى جانب التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب يعبر عن موقف مبدئي لسياسة المغرب التقليدية، وموقفها الشجاع مع الأشقاء والأصدقاء في مواجهة تهديد الإرهاب الدولي ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين.