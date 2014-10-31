أخبار عاجلة

عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

عبدالله بن زايد يثمن تعاون المغرب مع الإمارات ضد الإرهاب

Google+ Print
عبدالله بن زايد يثمن تعاون المغرب مع الإمارات ضد الإرهاب عبدالله بن زايد يثمن تعاون المغرب مع الإمارات ضد الإرهاب

 

ثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية عالياً قرار وتوجيهات الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية بالتعاون الفعال مع الإمارات في حربها ضد الإرهاب.

علاقات تاريخية

وقال سموه إن هذا الموقف ليس بالمستغرب ويجسد العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوثيقة التي أرسى أسسها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك الحسن الثاني، طيب الله ثراهما، على مدى العقود الماضية، والتي ترسخت جذورها بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والملك محمد السادس عاهل المغرب، حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم من قوة ومتانة وشراكة مصيرية في كل الأوقات والظروف.

وأكد سموه أن وقوف المغرب مع الإمارات هو موقف نبيل نابع عن توافق وتطابق وجهات نظر البلدين الشقيقين لما يشكله الإرهاب من تهديد خطير على الأمن والسلم الدوليين وانتهاك لحقوق الإنسان، فهو يهدد كيان وقيم الدول ويمزق أنسجتها الاجتماعية، ويسلب أمن شعوبها، ويدمر إنجازاتها التنموية وإرثها الإنساني الحضاري.

موقف شجاع

وأكد سموه أن المغرب سواء على صعيد تعاونه الثنائي مع الإمارات أو وقوفه إلى جانب التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب يعبر عن موقف مبدئي لسياسة المغرب التقليدية، وموقفها الشجاع مع الأشقاء والأصدقاء في مواجهة تهديد الإرهاب الدولي ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية