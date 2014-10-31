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حشر بن مكتوم يشهد تخريج 460 في جامعة ولونغونغ بدبي

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حشر بن مكتوم يشهد تخريج 460 في جامعة ولونغونغ بدبي حشر بن مكتوم يشهد تخريج 460 في جامعة ولونغونغ بدبي

شهد الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي مساء اليوم احتفال جامعة ولونغونغ في دبي الذي أقيم في فندق جميرا بيتش بمناسبة تخريج الدفعة السادسة والعشرين.

بدأ الحفل الذي حضره عدد من كبار المسؤولين والقيادات التعليمية و»جون جورج أجاكا»، عضو المجلس التشريعي في نيو ساوث ويلز ووزير الشيخوخة وخدمات الإعاقة، ووزير «إلاوارا»، المنطقة التي تقع فيها مدينة «ولونغونغ» وبابلو كانج سفير استراليا لدى الدولة والبروفيسور بول ويلنغس رئيس جامعة ولونغونغ، بعزف السلامين الوطنيين لدولة الإمارات واستراليا.

وأكد رئيس الجامعة لأهالي وذوي الخريجين والخريجات بأن الجامعة أعدتهم ليكونوا مؤهلين لمواجهة ظروف الحياة بجميع تغيراتها والانتقال إلى الحياة العملية والإسهام في صنع مستقبلهم.

ووزع الشيخ حشر بن مكتوم الشهادات على الطلبة الأوائل من الخريجين البالغ عددهم نحو 460 خريجا وخريجة وهنأهم على نجاحهم ووصولهم إلى مرحلة جديدة في حياتهم وهم مسلحون بالعلم والمعرفة التي تؤهلهم لاتخاذ القرار المناسب بشأن الخطوة القادمة في مسيرتهم العلمية والعملية.

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