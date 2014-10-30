النبراوي من أسيوط .. نريد مشروع كادر متوازن للمهندسين وسنناضل من أجل تحقيقه

عقدة نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط مساء اليوم الخميس أول حلقة نقاشية حول مشروع الكادر برئاسة المهندس طارق النبراوي النقيب العام والمهندس محمد النمر وكيل النقابة ورئيس لجنة الكادر والمهندس عبد الحكيم عليان نقيب أسيوط وسط حضور عدد من أعضاء مجلس نقابة محافظات القاهرة والشرقية​ ​وأسوان وقنا والغربية.

وقال المهندس طارق النبراوي إن نقابة المهندسين المصرية الأن أصبحت أفضل​ ​مما كانت عليه في السنوات السابقة حيث أصبح لها الأن مكانة.

وأوضح النبراوي إن النقابة العامة قد حققت العديد من الإنجازات التي كنا نتحدث عنها في برنامجنا الإنتخابي وأهمها “المعاش” حيث تم زيادة المعاش في الفترة الحالية للمهندس وعلي الرغم من أنها زيادة لا ترضيني بصفة شخصية إلا أننا نعمل علي زيادتها مرات أخري حتي تصل إلي 1000 جنيه تقريباً.

وأشار النبراوي إلي أن النقابة قد نجحت في إستعادة العديد من الأراضي التابعة لها والتي كانت قد أهدرت في العصور السابقة بقيمة مالية تقدر بـ 70 مليون جنيه مصري حيث تم إستعادت قطعة أرض مساحة 50 فدان بمنطقة برج العرب وهي مخصصة 50% من المساحة للإسكان الإجتماعي و50% لإسكان الحر كما نجحنا في إستعادة أرض في 6 أكتوبر بمساحة 18 فدان ونصف وهي مخصصة لإسكان

> الشباب الإجتماعي، مؤكداً علي الإستمرار في إستعادة باقي الأراضي والإستمرار في مشروع الإسكان الإجتماعي والشباب في كل المحافظات خاصة الصعيد مؤكداً علي أن مشروع الإسكان هو المشروع الأساسي.

وقال النبراوي إن النقابة نجحت في الفترة الأخيرة علي تحسين أداء العلاج وتخصيص ميزانية تقدر بـ 20 مليون جنيه ورفع الحد الأقصي للعلاج إلي مبلغ 15 ألف جنيه وتحسين الأداء في أقسام التحاليل والإشاعات.، مضيفاً أن النقابة قد نجحت في قطع المرحلة الأولي في طريق النقابة الإلكترونية للتسهيل علي المهندس حيث بدأ أول التجارب ولمدة شهر علي ثلاث محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية لتجربت مشروع النقابة الإلكترونية بحيث يستطيع المهندس أن يستخرج كافة أوراقه دون السفر إلي القاهرة وسوف يتم تعميمها علي باقي المحافظات قريباً.

وقال النبراوي أن هناك خلافات في وجهات النظر تدور حول نقطة واحدة وهي أفضل طريق لخدمة المهندي وهذه الخلافات خلافات صحية لأنها تهدف إلي خدمة المهندس ولا صحة لوجود أي خلافات أخري.

> وأكد علي أن مجلس النقابة وكافة المهندسين يسعون إلي مشروع كادر متفق عليه ومتوازن مع العلم أن المشروع لن يتحقق بين ليلة وضحاها ونعلم جيداً أنه يحتاج إلي كثير من الوقت والجهد ولن نتنازل عنه أبداً وسوف نسعي لتحقيقه ونناضل من أجله لأنه مطلب أساسي لكافة المهندسين.

بينما قال المهندس محمد النمر وكيل النقابة العامة ورئيس لجنة الكادر إن اللجنة هي ضمن اللجان الأساسية لأن البرنامج الإنتخابي ينص عليها ونعلن إلتزامنا الكامل به.

وأوضح النمر إن حضورنا إلي محافظة أسيوط لا علاقة بينه وبين ما قاله المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لكن حضورنا اليوم كان بسبب تقابلنا بالقاهرة في يوم تكريم المهندس المتفوق بشباب أوائل خريجين محافظة أسيوط وبعد النقاش معهم وما بدر منهم من نشاط وفكر مستنير قررنا أن يكون أول لقاء لنا في أسيوط.

وأشار النمر إلي أن مشروع الكادر له أهداف معنوية وأدبية حيث يكون للمهندس مخصصات محددة وكادر هندسي محدد وكادر مالي علي حسب سنوات الخبرة.

وقال وكيل النقابة العامة إننا عملنا علي كادر المعلمين والأطباء والمسائل القانونية وتعريف المهندس ونحن نتوقع أنه في بداية يناير 2015 يكون هناك كادر خاص بالمهندسين وسوف يتم تقديمه إلي الحكومة ولن نتنازل عنه سواء كنا في المجلس أو خارجه وسوف نستخدم كل الوسائل المتاحة والقانونية للحصول علي كادر يليق بالمهندس طبقاً لسنوات الخبرته وكفاءته.

بينما قال المهندس الهيثم عبد الحميد نصر عضو نقابة المهندسين بأسيوط نحن لا نزايد علي الحكومة أو الدولة بل نطالب بعدالة إجتماعية ومساواة ونحن نتحدث عن قوانين وهذا ما يجب أن يصل إلي القادة السياسية. وأكد الهيثم إن المهندسين يعملون فترات أكثر من أي موظف أخر في الدولة حيث تصل ساعات العمل إلي 18 ساعاة يومياً ولا يتم حساب هذا من ضمن الأجر الإضافي.

وأشار أننا نطالب بكادر وظيفي نتيجة المجهود الذي نعمل به وكان يجب أن يكون الرد إن مصر الأن تمر بظروف حرجة ولا نستطيع تطبيق الكادر في الوقت الحالي ولكن يتم فتح باب الحوار والنقاش لعرض مشروع كادر حقيقي يتم تطبيقه حينما تتاح الظروف.

وقال الهيثم إنه يجب وقف عضوية أي مهندس من نقابة المهندسين يعمل ضد مصلحة المهندسين حيث إن المهندسين لم يقوموا بأي تظاهرة فئوية حتى الأن فلا يجب أن يكون الرد عليهم بهذه الطريقة.

هذا وقد تفقد المهندس طارق النبراوي أعمال التطوير التي تتم داخل النقابة بأسيوط مشيداً بدور مجلس النقابة الحالي في أدائهم لخدمة المهندسين وقام بإلتقاط الصور التذكارية مع فريق مدرسة كرة القادم التابع لنقابة المهندسين.

وقد رافقه المهندسة إيمان سعيد عضو المجلس الأعلي للنقابة والمهندس مايكل نجيب عضو نقابة القاهرة وعدد من أعضاء النقابات من محافظات “القاهرة والشرقية وأسوان وقنا والغربية”.