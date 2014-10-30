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حملة أمنية مكبرة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالاسكندرية

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حملة أمنية مكبرة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالاسكندرية حملة أمنية مكبرة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالاسكندرية

شنت مديرية امن الاسكندريه حملة تفتيشية مكبرة بدائرة قسم شرطة أول الرمل لضبط حائزى الأسلحة النارية و تاجرى المواد المخدرة و مرتكبى الحوادث الأجرامية المختلفة و كل ما يخل بالأمن العام فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى القضاء على الجريمة بشتى صورها و إستهداف البؤر الأجرامية لضبط تاجرى المواد المخدرة و حائزى الأسلحة النارية الغير مرخصة و الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والتى اسفرت عن ضبط طبنجة 9 مم قصير و 2 فرد خرطوش كما تم ضبط عدد 17 قضيه اتجار في المواد المخدرة وتحريز عدد 1.5 طربة حشيش و 100 جرام من الهروين و 4300 قرص مخدر كما تم ايضا ضبط 25 شخص بحوزتهم اسلحه بيضاء .

وتمكنت قوات الامن من القبض على 5 هاربين من احكام جنائيه و 43 هارب من احكام بالحبس وجارى اتخاذ الاجراءات القانونيه حيالهم.

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