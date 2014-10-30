حملة أمنية مكبرة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالاسكندرية

شنت مديرية امن الاسكندريه حملة تفتيشية مكبرة بدائرة قسم شرطة أول الرمل لضبط حائزى الأسلحة النارية و تاجرى المواد المخدرة و مرتكبى الحوادث الأجرامية المختلفة و كل ما يخل بالأمن العام فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى القضاء على الجريمة بشتى صورها و إستهداف البؤر الأجرامية لضبط تاجرى المواد المخدرة و حائزى الأسلحة النارية الغير مرخصة و الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والتى اسفرت عن ضبط طبنجة 9 مم قصير و 2 فرد خرطوش كما تم ضبط عدد 17 قضيه اتجار في المواد المخدرة وتحريز عدد 1.5 طربة حشيش و 100 جرام من الهروين و 4300 قرص مخدر كما تم ايضا ضبط 25 شخص بحوزتهم اسلحه بيضاء .

وتمكنت قوات الامن من القبض على 5 هاربين من احكام جنائيه و 43 هارب من احكام بالحبس وجارى اتخاذ الاجراءات القانونيه حيالهم.