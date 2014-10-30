مركز إعلام الداخلة يعقد ندوة عن انتصارات أكتوبر وعلاقتها بالتنمية بالوادي الجديد‎

عقد مركز اعلام الداخلة بالوادي الجديد ندوة عن انتصارات اكتوبر المجيدة وعلاقتها بالتنمية.

صرح بذلك حسن سيد مدير مركز اعلام الداخلة بالوادي الجديد وقال ان الندوة عقدت بمركز الفرافرة وحاضر فيها العقيد عبد الغني السماحي نائب رئيس مركز الفرافرة واحد رجال القوات المسلحة عن علاقة انتصارات اكتوبر وعملية التنمية في جميع المجالات وتوجيه الموازنة بشكل كبير للتعمير والتنمية بدلا من توجيهها المجهود الحربي وأكد مدير مركز إعلام الداخلة أن الندوة تناولت أبرز الدروس المستفادة من نصر أكتوبر الذى يتجسد فى تعزيز الانتماء الوطنى وإستحضار روح أكتوبر.