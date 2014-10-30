اتفاق روسي أوكراني أوروبي بشأن توريدات الغاز الروسي حتى نهاية مارس 2015

توصلت روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول شروط توريدات الغاز الروسي إلى أوكرانيا ونقله إلى الدول الأوروبية عبر الأراضي الأوكرانية حتى نهاية مارس المقبل.

وفي تصريح صحفي، قال مصدر مقرب من المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في بروكسل مساء الخميس، إن توقيع الاتفاقية بشكل رسمي سيتم في أقرب وقت.

وفي وقت سابق من الخميس، أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إنه تم تنسيق توريد أربعة مليارات متر مكعب من الغاز خلال شهرين، وأوكرانيا مستعدة لسداد قيمتها.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لمنح ضمانات الدفع، وهو ما يجب تسجيله في أحد البروتوكولات.

ونقل وزير الطاقة الروسي عن ممثلين في المفوضية الأوروبية وأوكرانيا قولهم إنه تم توفير مبالغ لسداد قيمة الإمدادات الجارية، مضيفا أن “المفوضية الأوروبية متفقة تماما مع موقف روسيا”.

وأكد الوزير أن الطرف الروسي لم يغير موقفه الأساسي، وهو لا يزال يتمسك بمطلب تسديد جزء من الديون الأوكرانية للغاز المستهلك في فترتي نوفمبر – ديسمبر عام 2013 وأبريل – مايو 2014.

وتبلغ قيمة هذه الديون 3.1 مليار دولار، يجب على أوكرانيا دفع 1.450 مليار منها في الأيام القريبة قبل استئناف توريد الغاز المتوقع في نوفمبر/تشرين الثاني، حسب الاتفاقيات التي توصل إليها الطرفان، ويجب على كييف تسديد الجزء المتبقي من هذه الديون قبل نهاية العام.

على صعيد متصل ناقش الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل النتائج التي تم التوصل إليها خلال المباحثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية في بروكسل، وأكد الطرفان على ضرورة التوصل إلى تسوية تضمن توريدات الغاز إلى أوكرانيا خلال فصل الشتاء، كما تضمن في نفس الوقت أمن الطاقة الأوروبي.