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بيت العائلة ينعي شهداء سيناء ويؤكد: سنظل جنودًا أوفياء للجيش

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بيت العائلة ينعي شهداء سيناء ويؤكد: سنظل جنودًا أوفياء للجيش بيت العائلة ينعي شهداء سيناء ويؤكد: سنظل جنودًا أوفياء للجيش

أرشيفية

أصدر بيت العائلة السويسي بيان بشأن الأحداث الارهابية الاخيرة التى وقعت بسيناء والتى راح ضيحتها 30 شهيدا وعشرات المصابين، وذلك بالتزامن مع العزاء الشعبى لشهداء الشيخ زويد بمسجد عمر مكرم.

أكد بيت العائلة الذى يضم ممثلين عن مختلف القوى السياسية والشعبية وومثلى العائلات والقبائل فى السويس انهم تلقوا نبا الهجوم الغادر علي جنود القوات المسلحة في سيناء بحزن شديد.

ونعى بيت العائلة بشديد الأسف رجال القوات المسلحة الساهرين علي حماية وطنهم، مؤكدين ان من يتجرأ علي دمائهم هم الجبناء الكفرة الذين لا دين لهم ولا أخلاق.

وأعلن بيت العائلة السويسي أنه سيظل في تلاحم مع جيش الباسل يدافع عنه يدا بيد ضد اي معتد أثيم يحاول ان ينال من عزيمتة المصريين ووحدة صفنهم، كما عهد الجيش المصري دورهم دوما.

وأكد دكتور كمال البربرى وكيل وزارة الاوقاف السويس ومنسق بيت العائلة السويسى، انهم يعاهدون الله، على انهم سيظلوا جنود اوفياء في حب مصر يدأ بيد مع جيشنا المصري، فما هم الا أبنائنا وفلذات أكبادنا وعيوننا الساهرة لحماية وطننا الحبيب الذين ضربوا أروع الامثال في التضحية والفداء وستظل مصر وشعبها في رباط الي يوم الدين كما اخبر بذلك امام المرسلين . حفظ الله مصر قيادة وشعبا من كل سوء.

وحضر لقاء بيت العائلة السويسى، الشيخ احمد عبدالراضي مدير عام الاوقاف الأسبق، القمص أنطونيوس ميلاد سعيد وكيل مطرانية السويس، ورمضان أبوالحسن رئيس الاتحاد الأقليمي والمهندس محمد علي احمد المتحدث عن القبائل العربية، وعدد كبير من مشايخ القبائل وممثلى الجميعات والقوى السياسية والشعبية.

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