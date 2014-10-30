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كوفي يوضح.. حياتي تغيرت مع الزمالك

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كوفي يوضح.. حياتي تغيرت مع الزمالك كوفي يوضح.. حياتي تغيرت مع الزمالك

رغم كونه تواجد في لسنوات طويلة مع بتروجيت، لكن لا أحد كان يعرف محمد كوفي حين كان يسير في الشارع.. حتى انتقل إلى الزمالك.

تغير الوضع كثيرا منذ انتقل كوفي للزمالك، بحسب ما صرح به نجم منتخب بوركينا فاسو لـFilGoal.com.

وقال كوفي: "رغم الأعوام العديدة التي قضيتها في مصر، فعليا لم يكن أحد يعرفني في الشارع".

ثم أكمل "لكن الآن الوضع تغير.. هذا أمر رائع، جمهور الزمالك يحبني، وهذا يجعلني سعيدا للغاية".

وتابع اللاعب الذي يجيد المشاركة كقلب دفاع أو كظهير أيمن أو كلاعب وسط مدافع "الآن بات هدفي أن أجعل جمهور الزمالك سعيدا".

وعن المركز الذي يفضله كوفي في الزمالك، عقب اللاعب "أحب المشاركة في الدفاع، عكس ما يظن البعض.. لا أهتم بالمركز مادمت أشارك مع الفريق".

أما عن رحلة الزمالك القصيرة حتى الآن في الدوري، بداية بمرحلة التعادلات ثم الانتصار مرتين على سموحة والاتحاد السكندري، صرح كوفي "كنا نفتقد للثقة".

وأتم "الآن الفريق يحصد الثقة من الفوز تلو الآخر".

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