عبايات جديدة ومبتكرة من المصمّمة “داليا الرومي”

شغفها بالموضة والتصميم نقلها من تصميم الديكور إلى تصميم العبايات. إنّها ”داليا الرومي”، مصمّمة العبايات في المملكة العربية السعودية.

استوحت تصاميمها من المرأة الخليجية، وهدفها تحويل العباية المعروفة بالسواد إلى عباية أنيقة ومميّزة، تتداخل فيها الألوان والأقمشة المختلفة الممزوجة بسحر الدانتيل، بالإضافة الى استخدامها الاكسسوارات في تصميم العبايات.

كان لـ"سيدتي" هذا اللقاء معها، مع معرض صور لأجدد تصاميمها.

ما التقنتيّة التي تستعملينها في تصميم العبايات؟

إجمالاً، أعتمد في الدرجة الأولى على جودة القماش ونوعيته. وهذا يختلف من موسم لآخر، حسب الفكرة والتصميم. بالإضافة إلى نوعية القماش، أعتمد على ثلاثة عوامل مهمّة، هي الشكل الخارجي للتصميم، أو الـDesign، وأناقة الأقمشة، والدقّة في الخياطة.

ما الجديد في هذه المجموعة؟

تميّزت هذه المجموعة الجديدة بتطريزات خفيفة، وبقصّات مختلفة عند الأكمام، مستوحاة من ركائز العباية التقليدية، لكن بشكل معاصر؛ فهي أنيقة وراقية. كما جاءت بعض العبايات مزوّدة بأحزمة مختلفة الشكل والنوعية، والهدف تحديد منطقة الخصر وإبراز جمال المرأة، فيما امتزجت أخرى بالألوان، وجاء البعض منها بأطراف غير متساوية لتلبية ذوق المرأة الجريئة.

ما الذي يميّزك عن غيرك من المصمّمين والمصمّمات؟

ربما ما يُميّز تصاميمي عن تصاميم غيري هو اعتمادي الألوان والاهتمام بأدقّ التفاصيل، ما يجعلني أخرج عن المألوف، فتأتي كلّ عباية فريدة ومميّزة، وتكون واحدة فقط من كلّ تصميم.

ما هو نوع القماش والتطريز الذي تستعملينه؟

أختار لكلّ عباية قماشاً خاصّاً بها، حسب فكرة التصميم. وتتنوّع الخامات المستخدمة لديّ، فثمّة الدانتيل والجوخ والحرير، وكذلك الفرو. كما أستعمل قماش القطيفة والكروشيه في بعض التصاميم، كما أعتمد في التطريز الخفيف منه.

من هي المرأة التي تتوجّهين إليها في تصاميمك؟

أصمّم للمرأة الجريئة الواثقة التي تعشق التغيير؛ المرأة التي تتوق لإطلالة مميّزة، وإبراز شخصيّتها ضمن تقاليدنا.