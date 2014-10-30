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«الخارجية الأمريكية»: أرسلنا طائرات أباتشي لمصر لدعمها في الدفاع عن حدودها

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«الخارجية الأمريكية»: أرسلنا طائرات أباتشي لمصر لدعمها في الدفاع عن حدودها «الخارجية الأمريكية»: أرسلنا طائرات أباتشي لمصر لدعمها في الدفاع عن حدودها

جددت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جين ساكي، التأكيد علي أن لها الحق في اتخاذ خطوات للحفاظ على أمنها وتأمين حدودها.

وقالت «ساكي»، في تصريح صحفي الخميس، إن واشنطن تتفهم التهديدات التي تواجهها مصر من ناحية سيناء، مضيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل دعم جهود مصر للدفاع عن حدودها، وهو السبب الذي دفع واشنطن إلى إرسال طائرات الهليكوبتر الأباتشي.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن تشجع مصر على ضرورة الأخذ في الاعتبار حقوق السكان الذين يتم إجلاؤهم من رفح.

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