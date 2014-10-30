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مناوشات بين الأمن وباعة جائلين حاولوا إشغال الطريق مجددًا بالسويس

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مناوشات بين الأمن وباعة جائلين حاولوا إشغال الطريق مجددًا بالسويس مناوشات بين الأمن وباعة جائلين حاولوا إشغال الطريق مجددًا بالسويس

شهد شارع أحمد عرابي بالسويس، مساء الخميس، مناوشات بين قوات الأمن والباعة الجائلين الذين عاودوا افتراش الطريق مجددًا، بعد فضهم من قبل الأمن بالمحافظة.

وقال شهود عيان، إن المناوشات بدأت عندما حاول الأمن منع الباعة الجائلين من إعادة افتراش الشارع وإشغاله، وقام أحد الباعة بالتعدي بالأيدي على أحد أفراد الأمن بشارع أحمد عرابي عقب قيام قوات الأمن بإزالة إشغالات الباعة الجائلين.

وأكد مصدر أمني أن قوات الأمن بالسويس سيطرت على الموقف وأن الحياة تسير بصورة طبيعية في شارع أحمد عرابي.

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